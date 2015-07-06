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亚洲 | 2015年 7月 6日 星期一 13:55 BJT

《中国金融债发行日程表》--7月6日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)     或参考收益率
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 *国开行         40            1         周二招标     固息增发债    7/9-7/10
                 40            3         周二招标     固息增发债    7/8-7/10
                 40            5         周二招标     固息增发债    7/8-7/10
                 30            7         周二招标     固息金融债    7/8-7/10
                 50           10         周二招标     固息增发债    7/8-7/10
                      (2015第16期新发债及第10、12、13、15期增发债)  
 *国开行         40            3          22bp        浮息金融债    7/6-7/8
                              (基本利差，三个月Shibor基准)                              
  农发行        *70           *1         周三招标     固息增发债   *7/9-7/10
                *70           *3         周三招标     固息增发债   *7/9-7/10
                *60           *5         周三招标     固息增发债   *7/9-7/10
                      (2015第13期、第14期和第15期增发债)
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      7/22 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      8/12 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      8/26 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      9/11 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      9/25 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      10/12 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      10/26 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      11/4 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      11/20
                     
  注: *表示新增。(完)
    
   如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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