《中国金融债发行日程表》--7月6日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 40 1 周二招标 固息增发债 7/9-7/10 40 3 周二招标 固息增发债 7/8-7/10 40 5 周二招标 固息增发债 7/8-7/10 30 7 周二招标 固息金融债 7/8-7/10 50 10 周二招标 固息增发债 7/8-7/10 (2015第16期新发债及第10、12、13、15期增发债) *国开行 40 3 22bp 浮息金融债 7/6-7/8 (基本利差，三个月Shibor基准) 农发行 *70 *1 周三招标 固息增发债 *7/9-7/10 *70 *3 周三招标 固息增发债 *7/9-7/10 *60 *5 周三招标 固息增发债 *7/9-7/10 (2015第13期、第14期和第15期增发债) 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 7/22 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 8/12 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 8/26 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 9/11 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 9/25 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 10/12 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 10/26 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 11/4 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 11/20 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。