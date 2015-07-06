澳新汇市：澳元和新西兰元扳回部分跌幅，等待希腊问题进一步发展

希腊公投结果拒绝接受纾困条件，给希腊在欧元区的未来打上更多问号，加剧了投资者面临的不确定性，打击了全球信心。欧洲领导人周二将召开峰会讨论下一步举措。

但澳元和新西兰元到中午时已收复了大部分失地，分别报0.7489美元和0.6680美元。

即便是一大早就受到沉重打击的欧元也恢复了些许镇定。欧元兑澳元 回升至1.4746澳元，稍早曾跌至1.4618澳元。欧元兑新西兰元 报1.6524新西兰元，高于之前的1.6437新西兰元 。

对避险货币日圆的需求迅速消退，令澳元和新西兰元脱离了数月低点。

澳元兑日圆 最新报91.79日圆，脱离了三个月低点90.79日圆，新西兰元兑日圆 报81.87日圆，脱离了20个月低点80.99日圆。

交易商称，澳元下一考验为澳洲央行周二的政策评估。虽然市场一致认为利率不会变化，但很多人会关注央行对澳元的最新看法。

对于新西兰元而言，周二的企业景气调查有可能加深新西兰央行大幅放松政策的预期。(完)

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