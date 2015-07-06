韩国金融市场：韩股下跌，韩元跌至近四个月低位

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
新韩金融投资的股市分析师Kim Ji-un表示，若欧元集团和希腊能够达成妥协，那么仍存在达成协议的可能性。
券商类股跌3.5%，表现逊于大盘。大宇证券 下挫5.5%，三星证券 跌4.3%。
汇市方面，韩元兑美元 下滑0.2%至1,124.8，稍早触及1,128.0，为3月18日以来的低点。
“由于希腊情势，欧洲央行有可能扩大量化宽松政策，因此欧元的偏空基调将维持一段时间，”东部证券外汇分析师Yuna Park称。
“韩元兑美元第三季或将维持在1,130-1,140水准附近，追随日圆因日本可能出台额外宽松举措而引发的跌势，”Park说。
三年期公债9月期约 上升0.04点至108.97。
0239 GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,124.8 1,123.0
日圆/韩元 9.1714/771 9.1859
韩国公债期货 * 108.97 108.93
韩国综合股价指数 2,079.01 2,104.41
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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法股CAC-40指数 (编译 李爽/王兴亚；审校 于春红/张若琪)
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