英国金融：英国银行业呼吁政府逐步取消银行税

路透伦敦7月6日 - 英国银行业已呼吁政府逐步取消银行税，称该税损害了银行业的竞争力，导致英国银行业的业务被外国同行抢走。

英国最初在2011年推出银行税，当时不仅是为了筹资，同时也是为了让银行业不要进行高风险放贷。该税取代了英国工党政府在2007-9年金融危机后针对银行家奖金的一次性征税。

英国财政大臣奥斯本3月表示，银行业需要在修复英国财政方面发挥更大贡献。在这之后，征收银行税的主要目的转移到了创造税收上。

奥斯本在3月将银行税从之前占银行资产的0.16%提高至0.21%。这使政府每年拟从银行税中取得的税收由25亿英镑增至34亿英镑(53亿美元)。

英国银行业者协会首席执行官Anthony Browne在6月23日致信奥斯本，信中称政府应该考虑银行税改革方式。

“拟考虑的建议或包括限制银行税税率上限，以及设定一条落日条款(sunset clause)，好让银行业可以开始对未来银行税取消后的情况进行规划，”他说。