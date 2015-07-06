韩国个股：投资者调降三星电子第二季获利预估，因质疑S6机种销售前景

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
三星电子将于周二宣布第二季营收与获利预估，7月底公布完整业绩报告。
分析师表示，获利逐步回升的趋势依旧未变，这一点无庸置疑。汤森路透I/B/E/S调查预估，该公司2015年获利将由2014年25万亿韩元的三年低点，回升至27.8万亿韩元。今年第三季与第四季获利预估分别为7.3与7.5万亿韩元，同比皆明显增长。
三星电子预估新手机将成为目前为止最畅销的手机。研究机构Counterpoint于6月公布的数据显示，三星的S6智能手机从4月10日推出至6月底止，销量已达600万支，在同样时间内的销售表现超越前一代机种S5。
但分析师表示，三星未能正确预测出市场对S6 edge智能手机的需求 量，错失了商机。不过三星表示，目前已有足够的产能因应这款曲面手机的市场需求。三星的旗舰机种很快将面对苹果 新iPhone的竞争，分析师预估苹果最早可能在9月推出新机。
“随着智能手机市场成熟，消费者对高端产品需求的持续时间看来已经缩短，”KTB Investment分析师Jin Sung-hye在一份报告中表示，她对2015年盖乐世(Galaxy)S6手机的出货量预估，已由之前的4,900万支调降至4,500万支。(完) (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 于春红)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。