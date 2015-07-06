日本债市：公债价格小涨，因希腊公投结果引发避险买盘

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**推出调整后的20年期日债期货**
大阪证交所周一推出新的20年期公债期货。由于购买者有限，20年期公债在2002年中断交易，2014年4月重新推出，但由于缺乏交投结果依然不理想。
为让该期货更吸引投资人并刺激更多交易，大阪证交所将最小交易单位从0.05日圆降至0.01日圆，并缩小可交割债券范围，以促进流动性。
截至早盘中段，20年期日债期货<0#2JTB:>成交39口，交投更盛的10年期公债期货 成交量则约8,500口。
理论上，随着20年期和30年期“超长天期”券种发行，这些改变应能为投资人提供更大的对冲机会；不过市场人士称，目前判断调整后的日债期货是否能吸引更多投资人，为时尚早。
三菱UFJ摩根士丹利证券策略师称，20年期日债期货的调整对市场的影响将有限，除非日本央行决定在其购债操作清单中，略去近日发行的超长天期券种。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.010%
五年期公债 0.105% -1.0 0.115%
10年期公债 0.460% -2.0 0.480%
20年期公债 1.220% -1.0 1.230%
30年期公债 0.000% +0.0 1.465%
10年期公债期货 <0#JGB:> 146.84 +0.23 146.61
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜/孙国玉/张若琪 审校 杜明霞/蔡美珍/王兴亚)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。