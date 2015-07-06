日本债市：公债价格小涨，因希腊公投结果引发避险买盘

**推出调整后的20年期日债期货**

大阪证交所周一推出新的20年期公债期货。由于购买者有限，20年期公债在2002年中断交易，2014年4月重新推出，但由于缺乏交投结果依然不理想。

为让该期货更吸引投资人并刺激更多交易，大阪证交所将最小交易单位从0.05日圆降至0.01日圆，并缩小可交割债券范围，以促进流动性。

截至早盘中段，20年期日债期货<0#2JTB:>成交39口，交投更盛的10年期公债期货 成交量则约8,500口。

理论上，随着20年期和30年期“超长天期”券种发行，这些改变应能为投资人提供更大的对冲机会；不过市场人士称，目前判断调整后的日债期货是否能吸引更多投资人，为时尚早。

三菱UFJ摩根士丹利证券策略师称，20年期日债期货的调整对市场的影响将有限，除非日本央行决定在其购债操作清单中，略去近日发行的超长天期券种。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.010%

五年期公债 0.105% -1.0 0.115%

10年期公债 0.460% -2.0 0.480%

20年期公债 1.220% -1.0 1.230%

30年期公债 0.000% +0.0 1.465%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.84 +0.23 146.61

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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