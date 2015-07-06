韩国金融：6月银行外汇存款连续第二月下降，存款总额触及3月来最低

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔7月6日 - 韩国央行周一公布的数据显示，韩国6月银行外汇存款连续第二个月下降，因一些公共机构提取存款用于进口费等的支付。
韩国央行在声明中称，截至6月底，外汇存款总额下降8,000万美元至647亿美元，触及今年3月以来最低。
6月美元存款增加6亿美元至400亿美元，人民币 存款下降6亿美元至185亿美元。韩国央行称，人民币存款减少是因为一些存款账户到期。
在所有外汇存款中，非银行金融机构和私营企业持有的存款分别增加6亿美元和3亿美元，但公共机构所持存款减少10亿美元。
截至6月底，美元存款占韩国全部外币存款的61.9%，人民币存款占28.6%。(完) (编译 刘秀红；审校 李爽)
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