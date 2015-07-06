更正-中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，央行放水救股市的承诺令汇市承压

(中间价跌至近（非“逾”）一个月新低)

路透上海7月6日 - 人民币兑美元即期 周一早盘跟随中间价小跌，中间价微跌至近一个月新低。交易员表示，国际美元 整体偏强，推低离岸CNH价格，并拖累在岸人民币汇价；而央行向证券市场施流动性援助的承诺，亦令人民币贬值预期升温。

他们并表示，早盘受部分投机购汇盘继续推低人民币，博取价差，然央行守稳6.21元关口态度坚决，购汇盘亦无突破意愿，短期汇价料延续区间窄幅波动。而希腊危机对人民币直接影响有限，主要通过国际美元影响离岸CNH来间接影响在岸。

“别人是债券QE，我们是股票无限量QE，人民币即期还是有点压力的，当然央行那么坚决，6.21还是比较稳，大家也不愿意去test（这个位置）。”一外资行交易员表示。

中国监管层周末联合出重拳救市。中国央行将向中国证券金融股份有限公司（中证金）提供流动性支持，意味着中国式平准基金呼之欲出。与此同时，中央汇金公司宣布已入市买入ETF，并将继续相关市场操作。

北京时间11:21，人民币兑美元即期报6.2075元，上日收报6.2057元。今日人民币兑美元中间价 为6.1172元，上日中间价为6.116元。

广发银行金融市场部外汇主管黄毅最新观点认为，在国内外金融风险增高的时期，管理当局更易倾向于维持汇率稳定而非任由汇率升贬，预计人民币窄幅波动可能延续至9月底，直至经济数据有力证明中国已走出增长低谷。从结售汇数据看，客户的升贬值预期并不强烈，但贬值预期稍占上风。

全球汇市方面，欧元周一下跌，而避险货币日圆上扬，因希腊民众大多投票反对援助条款，加深了该国金融危机。倘若债权人拒绝向希腊提供进一步援助，则可能使该国退出欧元区。

民生证券宏观分析师张瑜表示，希腊危机可能令欧元贬值承压，利好美元。由于国内资产收益率下滑，私人部门资产美元化和负债本币化趋势加强，未来经常账户顺差和资本账户逆差并存或成新常态，这意味着人民币兑美元汇率有贬值压力，但在央行干预之下，贬值幅度不会太大（防范资本外逃），总体双向波动。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2505/6.2555，上日尾盘为6.2452。

北京时间11:21，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2105/6.211元，上一交易日尾盘报6.2061元。