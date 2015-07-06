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亚洲 | 2015年 7月 6日 星期一 11:56 BJT

《全球汇市》希腊公投反对票占多数拖累欧元大跌，日圆劲扬

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1034 1.1112 -0.70 -8.79 1.2097

美元/日圆 122.47 122.80 -0.27 +2.33 119.68

欧元/日圆 135.13 136.47 -0.98 -6.67 144.78

美元/瑞郎 0.9443 0.9404 +0.41 -5.01 0.9941

英镑/美元 1.5555 1.5568 -0.08 -0.12 1.5573

美元/加元 1.2610 1.2572 +0.30 +8.54 1.1618

澳元/美元 0.7481 0.7508 -0.36 -8.41 0.8168

新西兰元/美元 0.6678 0.6693 -0.22 -14.35 0.7797

澳元/日圆 91.620 92.200 -0.63 -6.27 97.750

新西兰元/日圆 81.790 82.190 -0.49 -12.35 93.310

英镑/日圆 190.50 191.18 -0.36 +2.21 186.38

澳元/新西兰元 1.1192 1.1204 -0.11 +6.91 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/李春喜/蔡美珍/郑茵/张若琪 审校 艾茂林/许娜/李婷仪/王丽鑫)

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