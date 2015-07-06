《全球汇市》希腊公投反对票占多数拖累欧元大跌，日圆劲扬

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1034 1.1112 -0.70 -8.79 1.2097
美元/日圆 122.47 122.80 -0.27 +2.33 119.68
欧元/日圆 135.13 136.47 -0.98 -6.67 144.78
美元/瑞郎 0.9443 0.9404 +0.41 -5.01 0.9941
英镑/美元 1.5555 1.5568 -0.08 -0.12 1.5573
美元/加元 1.2610 1.2572 +0.30 +8.54 1.1618
澳元/美元 0.7481 0.7508 -0.36 -8.41 0.8168
新西兰元/美元 0.6678 0.6693 -0.22 -14.35 0.7797
澳元/日圆 91.620 92.200 -0.63 -6.27 97.750
新西兰元/日圆 81.790 82.190 -0.49 -12.35 93.310
英镑/日圆 190.50 191.18 -0.36 +2.21 186.38
澳元/新西兰元 1.1192 1.1204 -0.11 +6.91 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/李春喜/蔡美珍/郑茵/张若琪 审校 艾茂林/许娜/李婷仪/王丽鑫)
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