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亚洲 | 2015年 7月 6日 星期一 12:07 BJT

《汇市简讯》美元指数小幅迈向96.78阻力位

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* 美元指数跳空高开0.4%，因希腊民众投票反对援助计划

* 之后回落，但开盘时形成的96.11/96.25缺口犹存

* 动量指标显示：五、10和20日移动均线上移，20日波林格区间扩大

* 看涨趋势确立，看向5/6月跌势的76.4%回档位96.78

* 亚市交易区间96.25/96.57两端分别为首道支撑和阻力

* 图表：link.reuters.com/zub25w

(完)

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