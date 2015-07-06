路透基点：中租迪和贷款增至18亿元人民币，完成签约--TRLPC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港7月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中租迪和股份有限公司在6月26日签署18亿人民币(2.96亿美元)离岸定期贷款，规模高于15亿人民币的目标。
澳新银行(ANZ)为初始牵头行和簿记行，中国银行、星展银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行和台新银行随后获得相同头衔。另外两家银行加入成为牵头行，另一家成为参贷行。
这笔子弹式贷款分为三年期的A部分和五年期的B部分。
A、B部分贷款利率分别为为三个月或六个月离岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码160个基点及170个基点。
借款方母公司中租控股提供担保。若贷款动用不足50%，有10个基点的承诺费。
款项用于再融资、运营资本和资本支出。(完) (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。