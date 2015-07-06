路透基点：中租迪和贷款增至18亿元人民币，完成签约--TRLPC

路透香港7月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中租迪和股份有限公司在6月26日签署18亿人民币(2.96亿美元)离岸定期贷款，规模高于15亿人民币的目标。

澳新银行(ANZ)为初始牵头行和簿记行，中国银行、星展银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行和台新银行随后获得相同头衔。另外两家银行加入成为牵头行，另一家成为参贷行。

这笔子弹式贷款分为三年期的A部分和五年期的B部分。

A、B部分贷款利率分别为为三个月或六个月离岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码160个基点及170个基点。

借款方母公司中租控股提供担保。若贷款动用不足50%，有10个基点的承诺费。