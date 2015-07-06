中国货币市场：七天回购利率大跌，IPO暂停资金预期进一步向好

路透上海7月6日 - 中国银行间市场周一主要回购利率 多下滑，其中七天品种跌幅较为明显；股市持续暴跌引发强力救市政策，其中包括IPO暂停，本轮已申购的新股发行亦被紧急叫停，不仅短期资金需求降温，对未来流动性的预期亦进一步向好。

交易员表示，今日因是月初例行缴准日，因此资金面相对平稳，并未显特别宽松，不过乐观的预期已较为确定；此外七天回购利率跌幅较大亦是受开盘价大幅跳低的带动。

“之前(七天回购利率)涨是因为准备IPO，现在准备退款了，白借了，非银机构之前借的(资金)还要出，”华东一银行交易员称。

她谈到，今日国有及股份制银行的融出情况变化不大，非银机构出钱较上周有所增多，IPO暂停对银行间资金面是直接利好，短期的扰动因素减少，7月流动性维持宽裕的概率进一步提高。

上海一银行交易员认为，为提振股市，接下来一段时间央行的货币政策应会维持宽松的基调，甚至不排除会有更多政策出炉，这亦将助力资金延续宽松格局。

今日银行间七天质押式回购利率 开盘于2.55%，较上日加权平均利率2.8316%大跌约28个基点(bp)。

中国监管层周末联合出重拳救市。证监会宣布暂停新股IPO，同时中国央行将向中国证券金融股份有限公司（中证金） 提供流动性支持。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:16 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.1479 1.1416 +0.63

七天 2.5854 2.8316 -24.62

14天 3.0919 3.2468 -15.49

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.0200 0.2500 +77.00

七天 1.7000 2.0000 -30.00

14天 1.8500 1.5000 +35.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.2300 1.3000 -7.00

七天 2.7800 2.9000 -12.00

14天 3.1600 3.3200 -16.00

Shibor

其中:隔夜 1.1670 1.1590 +0.80

七天 2.6610 2.8020 -14.10

三个月 3.2030 3.2020 +0.10