路透基点：金鹰国际贸易7.61亿美元银团贷款结案--TRLPC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港7月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，金鹰国际贸易有限公司的三年期子弹式贷款以7.612亿美元结案，共24家银行承贷。
贷款包括6.255亿美元及10.52亿港元(1.357亿美元)两部份。
九家牵头行兼簿记行(MLAB)为恒生银行(7,500万美元)、汇丰(6,000万美元)、法国巴黎银行香港(3.9亿港元)、星展银行(5,000万美元)、工银亚洲(5,000万美元)、Natixis香港(5,000万美元)、花旗集团(4,000万美元)、台北富邦(3,000万美元)、富邦银行香港(2,000万美元)。
七家牵头行为：中银澳门(6,000万美元)、上海银行(香港)(5,500万美元)、东亚银行(3.50亿港元)、韩国产业银行和产银亚洲金融(4,000万美元)、华美银行(3,000万美元)及上海浦东发展银行(2.34亿港元)。
八家银行加入担任安排行。台湾银行香港分行承贷1,500万美元，玉山银行香港分行承贷7,800万港元。彰化银行OBU、土地银行香港分行、大丰银行、合作金库银行香港分行各承贷1,000万美元。永丰银行香港分行及华南银行香港分行分别承贷600万美元及450万美元。
最高综合收益为280个基点，利率较Libor或Hibor加码230个基点，费用为150个基点。
借款人的母公司--香港上市的金鹰商贸集团有限公司为此次贷款提供 担保。金鹰商贸集团有限公司是中国一家连锁百货公司，截止2015年5月 在17个城市拥有27家店面。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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