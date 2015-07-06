路透基点：金鹰国际贸易7.61亿美元银团贷款结案--TRLPC

路透香港7月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，金鹰国际贸易有限公司的三年期子弹式贷款以7.612亿美元结案，共24家银行承贷。

贷款包括6.255亿美元及10.52亿港元(1.357亿美元)两部份。

九家牵头行兼簿记行(MLAB)为恒生银行(7,500万美元)、汇丰(6,000万美元)、法国巴黎银行香港(3.9亿港元)、星展银行(5,000万美元)、工银亚洲(5,000万美元)、Natixis香港(5,000万美元)、花旗集团(4,000万美元)、台北富邦(3,000万美元)、富邦银行香港(2,000万美元)。

七家牵头行为：中银澳门(6,000万美元)、上海银行(香港)(5,500万美元)、东亚银行(3.50亿港元)、韩国产业银行和产银亚洲金融(4,000万美元)、华美银行(3,000万美元)及上海浦东发展银行(2.34亿港元)。

八家银行加入担任安排行。台湾银行香港分行承贷1,500万美元，玉山银行香港分行承贷7,800万港元。彰化银行OBU、土地银行香港分行、大丰银行、合作金库银行香港分行各承贷1,000万美元。永丰银行香港分行及华南银行香港分行分别承贷600万美元及450万美元。

最高综合收益为280个基点，利率较Libor或Hibor加码230个基点，费用为150个基点。