美国与加拿大经济指标预测--7月7日-7月14日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月6日当周 7月7日(二) 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 5月 逆差25 逆差29.7 出口(亿加元) -- 419.1 进口(亿加元) -- 448.9 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 5月 逆差426 逆差409 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 5月 535.0 537.6 7月8日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 366.5 再融资指数 -- 1,307.7 1230 加拿大建筑许可(较前月) 5月 -5.0% +11.6% 1900 美国消费者信贷(亿美元) 5月 增加185.0 增加205.4 7月9日(四) 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 6月 19.00 20.17 1230 加拿大新屋价格指数 5月 +0.1% +0.1% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月4日当周 27.5 28.1 四周均值(万人) -- 27.475 续请失业金人数(万人) 6月27日当周 224.8 226.4 7月10日(五) 1230 加拿大就业人口变动(万人) 6月 减少1.00 增加5.89 失业率 6.9% 6.8% 全职就业人数(万人) -- 增加3.09 兼职就业人数(万人) -- 增加2.79 就业参与率 -- 65.9% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 5月 +0.3% +0.4% 趸售销售(较前月) +0.6% +1.6% 7月13日当周 7月13日(一) 1800 美国联邦预算(亿美元) 6月 赤字400 赤字824 7月14日(二) 1000 美国NFIB小企业信心指数 6月 -- 98.30 1230 美国进口物价(较前月) 6月 +0.3% +1.3% 出口物价(较前月) +0.1% +0.6% 1230 美国零售销售(较前月) 6月 +0.3% +1.2% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.6% +1.0% 1400 美国企业库存(较前月) 5月 +0.2% +0.4% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 许娜；审校 张涛)