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亚洲 | 2015年 7月 6日 星期一 13:33 BJT

新兴汇市：政治忧虑拖累马币触及16年低位，其他新兴亚币大多走低

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 122.23 122.78 +0.45 -2.10 119.66

坡元 1.3518 1.3460 -0.43 -1.91 1.3260

台币 30.942 31.120 +0.58 +2.51 31.718

韩元 1127.50 1123.00 -0.40 -2.50 1099.30

泰铢 33.84 33.79 -0.15 -2.78 32.90

菲律宾披索 45.14 45.02 -0.25 -0.92 44.72

印尼卢比 13360.00 13318.00 -0.31 -7.34 12380.00

印度卢比 63.60 63.44 -0.26 -0.90 63.03

马币 3.8060 3.7775 -0.75 -8.13 3.4965

人民币 6.2075 6.2057 -0.03 -0.06 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/陈宗琦/张若琪 审校 戴素萍/王丽鑫)

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