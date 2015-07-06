路透基点：招银金融租赁发起飞机融资 银团贷款--TRLPC

路透香港7月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，招银金融 租赁有限公司3亿美元10年期飞机融资发起有限银团。 承贷2,500-4,900万美元的银行获得综合收益178个基点，以及主办行 头衔，前端费为40个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码1 70个基点，贷款平均年限为4.67年。 回覆截止日期为7月24日。 澳新银行为唯一牵头行和簿记行。 资金用于购买三架飞机：一架波音737、一架波音787梦幻客机，以及 一架空中客车(Airbus/空中巴士)A320。这些飞机将租给两家航空公司。( 完) (编译 王丽鑫；审校 张明钧)