国际油市：油价重挫，受希腊公投与中国股市疑虑拖累

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
中国监管层周末联合出重拳救市。中国央行将向中国证券金融股份有限公司（中证金）提供流动性支持，意味着中国式平准基金呼之欲出。与此同时，中央汇金公司宣布已入市买入ETF，并将继续相关市场操作。
“希腊不确定性利空油价。市场本来就面临中国金融市场动荡、美国活跃钻机数近期上升、及伊朗石油供应可能增加等一连串不利因素，现在又增加了一项。”Petromatrix资深能源市场分析师Olivier Jakob称。
“主要牵涉到的是欧元/美元，我认为那将对欧元带来更多压力。”他并称。
0520 GMT，布兰特原油跌逾1%，报每桶59.56美元，美国原油 跌逾2美元报54.84美元。
这使得两种指标原油期货均处于4月中以来最低水准。
市场原就因欧洲问题和中国市场动荡而不安，油市基本面也利空。
美国活跃钻机数经29周减少后首次增加，这是目前为止油价回升诱使生产商重返油井平台活动的最强烈信号。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦/张若琪 审校 戴素萍/李春喜)
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