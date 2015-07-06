国际油市：油价重挫，受希腊公投与中国股市疑虑拖累

中国监管层周末联合出重拳救市。中国央行将向中国证券金融股份有限公司（中证金）提供流动性支持，意味着中国式平准基金呼之欲出。与此同时，中央汇金公司宣布已入市买入ETF，并将继续相关市场操作。

“希腊不确定性利空油价。市场本来就面临中国金融市场动荡、美国活跃钻机数近期上升、及伊朗石油供应可能增加等一连串不利因素，现在又增加了一项。”Petromatrix资深能源市场分析师Olivier Jakob称。

“主要牵涉到的是欧元/美元，我认为那将对欧元带来更多压力。”他并称。

0520 GMT，布兰特原油跌逾1%，报每桶59.56美元，美国原油 跌逾2美元报54.84美元。

这使得两种指标原油期货均处于4月中以来最低水准。

市场原就因欧洲问题和中国市场动荡而不安，油市基本面也利空。

美国活跃钻机数经29周减少后首次增加，这是目前为止油价回升诱使生产商重返油井平台活动的最强烈信号。(完)

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