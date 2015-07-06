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亚洲 | 2015年 7月 6日 星期一 14:00 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：欧元兑美元下跌，马币挫跌

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* 欧元兑美元跌0.49%，澳元兑美元跌0.33%，美元兑日圆跌0.26%，美元兑马币升0.72%

* 日经指数跌1.86%，中国沪综指涨0.80%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌2.77%，布兰特原油期货跌1.43%，美国10年期公债收益率报2.2832%

* 希腊民众周日以压倒性的投票结果反对国际救助条款

* 中国股市沪综指早盘收涨2.2%，卖盘仍汹涌致大盘高开低走缩减升幅

* 马来西亚反对党要求讨论总理贪污案

(完)

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全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 张若琪)

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