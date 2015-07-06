《汇市简讯》欧洲盘初：欧元兑美元下跌，马币挫跌

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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* 欧元兑美元跌0.49%，澳元兑美元跌0.33%，美元兑日圆跌0.26%，美元兑马币升0.72%
* 日经指数跌1.86%，中国沪综指涨0.80%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌2.77%，布兰特原油期货跌1.43%，美国10年期公债收益率报2.2832%
* 希腊民众周日以压倒性的投票结果反对国际救助条款
* 中国股市沪综指早盘收涨2.2%，卖盘仍汹涌致大盘高开低走缩减升幅
* 马来西亚反对党要求讨论总理贪污案
(完)
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全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。