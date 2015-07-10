《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

路透北京7月10日 - 以下为路透中文新闻为您整理的一周(7月6日-7月10日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：主要经济指标趋稳向好，有能力应对各种风险挑战--总理

中国国务院总理李克强周一表示，上半年中国经济运行保持在合理区间，主要经济指标趋稳向好；中国有信心、有能力应对各种风险挑战，推动经济持续健康发展。

--中国经济：近两个月经济发展积极因素不断增加，有条件完成全年目标--常务会议

中国国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，近两个月中国经济发展中积极因素不断增加，结构调整步伐加快，财政货币政策持续显效，发展动力和抗风险能力增强，有信心、有条件完成全年经济社会发展主要目标任务。

--中国央行：积极协助中证金以多种方式获得充足流动性，支持稳定股市

为支持股票市场稳定发展，中国人民银行周三早间表示，积极协助中国证券金融股份有限公司通过拆借、发行金融债券、抵押融资、借用再贷款等方式获得充足的流动性。 周四，央行已根据中证金公司的需求向其提供了充足的再贷款

--中国数据：6月CPI保持温和但工业通缩加剧，货币政策将持续宽松

受基数因素影响，中国6月CPI同比涨幅温和上升；与此同时，经济需求不足叠加供应过剩，导致工业领域通缩加剧。分析人士预计，二季度中国经济增速很可能在7%下方，下半年有望逐渐企稳；而随着食品价格走高，CPI将进入上升通道但整体依然温和，为货币政策宽松留出空间。

--中国央行：货币政策更重松紧适度和预调微调，加强对潜在风险监测

中国央行发布区域金融运行报告称，2015年各地区金融业将继续贯彻落实稳健的货币政策，更加注重松紧适度和预调微调；同时要加强对潜在风险的监测，牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

--路透专访：中国经济好转信号偏弱，不排除三季度货币政策续放松--专家

中国国家发改委宏观经济研究院副院长马晓河认为，无论是新近公布的包括制造业PMI在内的先行指标，抑或已公布的投资，消费，外贸等都不如预期，中国经济好转的信号偏弱，不排除三季度稳增长政策继续加强，货币政策继续松动。

--路透专访：中国要守住GDP增长7%底线需要更灵活货币政策--专家

中国如何成功度过爬坡过坎的经济转型期？民生证券首席经济学家邱晓华认为，要确保中国实现2020年GDP(国内生产总值)较2010年翻一番的目标，未来五年中国经济必须保持7%左右的增长底线，并需要更灵活的货币政策，才能纾缓转型期给企业经营所带来的各种阵痛。

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【金融】

--中国金融：银监会允许已到期股票质押贷款合理展期，支持资本市场稳定

中国银监会新闻发言人周四指出，为支持资本市场稳定发展，银监会允许银行业金融机构对已到期的股票质押贷款与客户重新合理确定期限，质押率低于合约规定的，允许双方自行商定押品调整。

--中国金融：数家银行为上市公司回购或股东增持提供并购贷款优惠--消息

继中国银监会周四明确支持银行对回购本企业股票的上市公司提供质押融资后，数家银行已率先响应，针对上市公司近期回购或大股东增持资金需求，提供股权并购贷款优惠。

--《焦点》A股断崖下跌触发股票质押红线，银监会施援手暂解除警报

中国A股近日连续暴跌让配资风险迅速暴露后，数目庞大的上市公司股权质押风险亦逐步显现，而提供股权质押的主力之一商业银行面临的风险不容忽视。银监会周四果断出手允许银行对已到期股票质押贷款与客户重新确定期限，则令警报暂时解除。

--中国金融：保险资管与券商两融业务不得强制要求提前还款--保监会

中国保监会周四发布通知称，保险资产管理公司通过发行保险资产管理产品募集资金，与证券公司开展融资融券债权收益权转让及回购业务，可以协商合理确定还款期限，不得单方强制要求证券公司提前还款。

--中国保险：放宽险资投资单一蓝筹股比例，由5%上调至10%--保监会

中国保监会周三下发通知称，放宽保险资金投资蓝筹股票监管比例，将投资单一蓝筹股票的比例上限由占上季度末总资产的5%调整为10%。 ==========================================================================

【固定收益】

--《分析》中国股市巨震央行公开市场稳预期，逆回购仍将滚动操作

中国央行公开市场本周继续通过逆回购投放短期流动性，操作主要对冲到期资金。尽管股市暴跌引发流动性危机，但银行间资金面风平浪静，央行因此未在公开市场加码操作；预计政策宽松基调有望延续，为稳定市场预期，逆回购滚动操作应为大概率事件。

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【外汇】

--中国金融：5月央行口径外汇占款减少380亿元，连续4个月负增长但降幅收窄

中国人民银行周一公布的数据显示，5月央行口径外汇占款减少379.5亿元人民币，已连续4个月负增长，不过下降规模小幅收窄。分析师认为，随着中国国际收支的不断平稳，央行外汇占款单边增加的局面将不复存在。

--中国外汇：一季度经常账户顺差756亿美元，国际储备资产减802亿美元

中国国家外汇管理局周二称，2015年一季度经常账户顺差756亿美元，资本和金融账户逆差179亿美元。其中，资本账户顺差2亿美元，非储备性质的金融账户逆差983亿美元，国际储备资产减少802亿美元。

--《市场热谈》A股暴跌波及离岸人民币但难现单边贬势，在岸持坚代价不小

中国股市断崖式下跌且救市政策屡屡受挫，令海外投资者避险情绪陡然升温，离岸市场的各类人民币资产遭遇抛压，并累及离岸人民币汇率贬至数月低位。但市场人士表示，境内人民币汇率稳如泰山，境外虽有意走贬但因套利盘杀入的市场自发调节机制，离岸CNH很难现脱离境内引力的单边跌势。

--《图表新闻》中国股市暴跌促使人民币空头押注增加

中国股市急挫逐渐影响到人民币表现，推升离岸人民币汇率的波动对冲成本，而衍生品市场走势也暗示人民币倾向于进一步走软。

--路透调查：中国股灾打击人民币多头信心

一项路透调查显示，随着中国股市大跌，对中国人民币的看多气氛跌至三个月来最低。

--中国央行：在南非建立人民币清算安排，并将确定南非人民币业务清算行

中国人民银行周二表示，已于近日与南非储备银行签署了在南非建立人民币清算安排的合作备忘录。之后，中国人民银行将确定南非人民币业务清算行。 ==========================================================================

【证券/行业】

--《综述》中国监管层频出股市救市措施显成效，多头全面反击逾千股涨停

中国监管层联合发力频出股市救市措施终见成效，多头周四发起全面反击，沪综指出现报复性反弹大涨近6%，创逾六年最大单日涨幅，股指期货市场亦全线大涨，但由于两市仍有逾千只个股停牌，后市复牌情况或将成为影响大盘走势的关键因素。

--中国证券：公安部将打击证券期货领域违法活动，查处内幕交易恶意卖空等

中国公安部周四表示，将部署依法打击证券期货领域违法犯罪活动，对涉嫌内幕交易、泄露内幕信息、编造并传播证券期货交易虚假信息、操纵证券期货市场等犯罪案件要坚决依法查处。

--中国证券：财政部承诺不减持所持上市公司股票，支持国有金融企业增持

中国财政部周三表示，股市异常波动期间，财政部在履行出资人职责时，承诺不减持所持有的上市公司股票，以促进资本市场持续稳定健康发展，维护上市公司各类股东合法权益。

--中国金融：证监会决定由证金公司提供充裕资金用于申购公募基金

中国证监会新闻发言人邓舸称，证监会已于周三（8日）决定由中国证券金融股份有限公司提供充裕资金用于申购公募基金。

--中国证券：中证金已发行800亿元三个月期短融，利率为4.40%--消息

数位消息人士周四透露，中国证券金融股份有限公司已发行了800亿元人民币短期融资券，本次采用非公开发行方式，期限三个月，利率为4.40%。

--中国证券：中证金加大对中小盘股买入，中金所提高中证500期指空仓保证金

中国证监会双拳出击，一方面出手加大中小盘股的购买力度，另一方面提高中金所中证500期指的空仓保证金，国家队救市策略再度变招。

--中国金融：鼓励上市公司大股东及高层增持股票稳定股价--证监会

中国证监会周三下发通知，支持上市公司控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员通过增持上市公司股份方式稳定股价。此外上市公司大股东等人员六个月内不得减持本公司股份，否则将给予严肃处理。

--中国央企：承诺在股市异常波动时期，不减持所控股上市公司股票

中国国有资产监督管理委员会周三刊登全体央企的承诺书，表示主动承担社会责任，作负责任的股东，在股市异常波动时期，不减持所控股上市公司股票。

--中国期市：中金所对中证500期指客户日内单向开仓交易量限制为1,200手

中国金融期货交易所周一晚间发布官方微博称，为进一步抑制过度交易，决定自周二起，对中证500指数期货客户日内单方向开仓交易量限制为1,200手。

--中国证券：沪深证交所两融余额周四净减180.2亿元，降至约1.44万亿元

在上周末中国证监会确定以中国证券金融股份有限公司为主角进场救市后，沪深证交所的融资融券规模本周处于净减少状态，周四当日净减少180.2亿元人民币，余额约1.44万亿元。 （完）