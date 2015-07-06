台湾债市：10年公债殖利率收跌创两周新低，因希腊公投结果反对纾困方案

* 10年债殖利率收跌创两周新低 * 因希腊公投结果反对纾困方案 * 明日104/5殖利率暂看1.49%-1.51% 路透台北7月6日 - 台湾10年期104/5 殖利率周一收跌至两周新低；交易员 表示，由于希腊公投结果由反对纾困方案获得胜利，带动台债殖利率区间偏跌，且随着台股 跌幅扩大至逾1%，令104/5殖利率带量跌破1.50%。 他们并指出，今日10年券104/5交投量能增至百亿台币水准，算是近期较大量，显示多 空皆积极布局且交易商当冲操作也较多，交投转趋活络，短线该券殖利率料暂在1.50%的低 档附近盘整，静待希腊债务危机最新进展释出指引。 “希腊问题没有那么快结束，有利短线台债区间偏多。”一位大型公营行库交易员说。 交易员认为，目前五年公债104/9期增额券 发行前交易仍显淡静，暂反应 希腊公投结果而微幅走跌，该券殖利率跌幅较10年券104/5来得轻，短线观望气氛较趋浓厚 ，致该券量能持续低迷、殖利率仍徘徊在既有区间窄幅波动。 希腊周日公投中“反对”纾困条件的投票占绝对多数，总理齐普拉斯乐见这样的结果， 称政府准备立即恢复与债权人的协商，使关门的银行恢复营业。 交易员预估，明日10年公债104/5 殖利率主交投区间暂看在1.49%-1.51%； 五年增额券104/9 殖利率则暂看0.99-1.01%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9R -0.44 0.9956% 0.9956-1.0000 2.50 10 104/5 -1.45 1.4955% 1.4945-1.5030 137.00 台湾股市 周一收跌逾1%且再度跌破年线。分析师指出，早盘台股虽受到希腊公 投影响开低，但跌势守稳。只不过，大陆股市利多拉抬失效影响信心更钜，台股收盘跌势加 剧收在最低点。 本周全球重要经济事件和数据包括： 7月6日(一)：日本5月同时指标和领先指标、德国5月月工业订单、台湾6月底外汇存底 、欧元区7月Sentix投资者信心指数、美国6月Markit服务业和综合PMI终值、美国7月就业趋 势指数、美国6月ISM非制造业PMI、日本央行总裁黑田东彦发表演说、金砖国家联络小组召 开有关经济和贸易问题的会议。 7月7日(二)：台湾6月CPI、德国5月工业生産、台湾6月进出口、美国5月国际贸易收支 、美国5月消费者信贷、金砖国家财长和央行行长会议。 7月8日(三)：日本6月服务业景气判断指数、日本5月机械订单、金砖国家领导人第七次 会议、美国FOMC公布6月政策会议记录。 7月9日(四)：中国6月PPI和CPI、德国5月进出口及贸易收支、上海合作组织峰会、韩国 央行货币政策委员会会议、英国央行宣布利率决定。 7月10日(五)：日本6月消费者信心指数、美国5月趸售库存、美国财长杰克卢出席Polit ico/Nasdaq对话、美联储主席叶伦在克利夫兰城市俱乐部讲话、波士顿联储总裁罗森格伦在 洛杉矶经济年度峰会发表演说。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.4955 5 104/9R 0.9956 3 104/1 0.7000 2 104/3 0.6000 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯养)