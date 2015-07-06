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亚洲 | 2015年 7月 6日 星期一 15:43 BJT

台湾债市：10年公债殖利率收跌创两周新低，因希腊公投结果反对纾困方案

* 10年债殖利率收跌创两周新低
    * 因希腊公投结果反对纾困方案
    * 明日104/5殖利率暂看1.49%-1.51%

    路透台北7月6日 - 台湾10年期104/5 殖利率周一收跌至两周新低；交易员
表示，由于希腊公投结果由反对纾困方案获得胜利，带动台债殖利率区间偏跌，且随着台股
跌幅扩大至逾1%，令104/5殖利率带量跌破1.50%。
    
    他们并指出，今日10年券104/5交投量能增至百亿台币水准，算是近期较大量，显示多
空皆积极布局且交易商当冲操作也较多，交投转趋活络，短线该券殖利率料暂在1.50%的低
档附近盘整，静待希腊债务危机最新进展释出指引。
    
    “希腊问题没有那么快结束，有利短线台债区间偏多。”一位大型公营行库交易员说。
    
    交易员认为，目前五年公债104/9期增额券 发行前交易仍显淡静，暂反应
希腊公投结果而微幅走跌，该券殖利率跌幅较10年券104/5来得轻，短线观望气氛较趋浓厚
，致该券量能持续低迷、殖利率仍徘徊在既有区间窄幅波动。
   
    希腊周日公投中“反对”纾困条件的投票占绝对多数，总理齐普拉斯乐见这样的结果，
称政府准备立即恢复与债权人的协商，使关门的银行恢复营业。 
    
    交易员预估，明日10年公债104/5 殖利率主交投区间暂看在1.49%-1.51%；
五年增额券104/9 殖利率则暂看0.99-1.01%。
   
          收盘价                 涨跌幅      报价(%)         区间(%)     成交值
  年        期别                 (基点)                                (亿台币)
  期                                                                  
   5      104/9R                  -0.44      0.9956%   0.9956-1.0000       2.50
                                                                      
  10       104/5                 -1.45       1.4955%   1.4945-1.5030     137.00
    
    台湾股市       周一收跌逾1%且再度跌破年线。分析师指出，早盘台股虽受到希腊公
投影响开低，但跌势守稳。只不过，大陆股市利多拉抬失效影响信心更钜，台股收盘跌势加
剧收在最低点。            
    
    本周全球重要经济事件和数据包括：         
    7月6日(一)：日本5月同时指标和领先指标、德国5月月工业订单、台湾6月底外汇存底
、欧元区7月Sentix投资者信心指数、美国6月Markit服务业和综合PMI终值、美国7月就业趋
势指数、美国6月ISM非制造业PMI、日本央行总裁黑田东彦发表演说、金砖国家联络小组召
开有关经济和贸易问题的会议。

    7月7日(二)：台湾6月CPI、德国5月工业生産、台湾6月进出口、美国5月国际贸易收支
、美国5月消费者信贷、金砖国家财长和央行行长会议。
        
    7月8日(三)：日本6月服务业景气判断指数、日本5月机械订单、金砖国家领导人第七次
会议、美国FOMC公布6月政策会议记录。

    7月9日(四)：中国6月PPI和CPI、德国5月进出口及贸易收支、上海合作组织峰会、韩国
央行货币政策委员会会议、英国央行宣布利率决定。
    
    7月10日(五)：日本6月消费者信心指数、美国5月趸售库存、美国财长杰克卢出席Polit
ico/Nasdaq对话、美联储主席叶伦在克利夫兰城市俱乐部讲话、波士顿联储总裁罗森格伦在
洛杉矶经济年度峰会发表演说。
         30       104/8                     没有成交
         20       104/7                     没有成交
         10       104/5                       1.4955
          5      104/9R                       0.9956
          3       104/1                       0.7000
          2       104/3                       0.6000
 (完)                     

 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯养)

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