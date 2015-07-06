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亚洲 | 2015年 7月 6日 星期一 14:07 BJT

《香港重要政经日程》--7月6日-7月9日

================== 今日重要政经消息=================

7月6日（周一）

-- 公布6月份香港PMI。

-- 国联证券 首日挂牌。

-- 新明中国 首日挂牌。

--10:30 中建置地 东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

7月7日（周二）

-- 和美医疗 首日挂牌。

-- 天韵国际 首日挂牌。

-- 鲁证期货 首日挂牌。

-- 公布6月外汇储备资产数字。

*--11:00 法兴窝轮与牛熊证市场回顾与展望记者会。

*--14:00 仲量联行香港楼市回顾与展望记者会。

*7月8日（周三）

-- 培力控股 首日挂牌。

-- 环球医疗金融 首日挂牌。

*7月9日（周四）

-- 迅销 公布第三季度业绩。

--10:00 龙源电力 在中国举行股东特别大会。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)

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