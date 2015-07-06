专家观点：若不加快完善人民币在岸市场，或因离岸市场壮大而被边缘化

路透北京7月6日 - 中国金融四十人论坛高级研究员管涛近日表示，逐步实现人民币资本项目可兑换要注意与中国其他改革配套推进。如果不发展好自身的在岸市场，未来若离岸市场壮大，在岸市场就会面临被边缘化的风险，届时中国利率、汇率的定价权将被离岸市场控制。

证券时报周一刊登对原国家外汇管理局国际收支司司长管涛的专访称，不能迷信管住了离岸市场向在岸市场渗透的渠道和规模，就能够控制套利活动。在岸市场限制越多，离岸市场就发展越快、本币的流动性就越好，反过来又进一步挑战在岸市场的本币利率和汇率定价权。此外，离岸市场发展有时会影响本土金融外汇管理的有效性。

"我觉得当下与其大力发展离岸人民币债券市场，不如加快完善在岸债券市场；与其鼓励企业去离岸市场发债，不如吸引其在境内发债。"他表示。

他具体分析指出，离岸市场与在岸市场之间套利交易的冲击力不可忽视。由于离岸市场与在岸市场在监管政策和市场价格方面的差异，不论是“两头在外”分割型的本币离岸市场，还是有限渗透型的离岸市场，都可能诱发活跃的跨市场套利交易。

他举例称，为了规避金融外汇管制，一些新兴市场货币无本金交割的本币/外币衍生品交易（如无本金交割远期（NDF）、无本金交割期权（NDO）、无本金交割期货（ND Future））在离岸市场发展得风生水起、如火如荼。

然而，即使这些不可交割本金的外汇交易不能向在岸市场平补外汇头寸，却照样可以通过价格信号作用和境内外关联交易安排，产生诸多无风险套利的机会，进而影响在岸市场的本币利率和汇率走势。而且，在岸市场限制越多，离岸市场就发展越快、本币的流动性就越好，反过来又进一步挑战在岸市场的本币利率和汇率定价权。

他指出，发展离岸市场被认为是助推本币国际化的一个现实选择，但实际上，从各国以往的经验看，离岸市场发展并非货币国际化的必要条件。他并以境外离岸美元市场和境内离岸美元市场的发展为例指出，离岸市场是美元国际化的结果而非工具。

他并举例称，日本企业为低成本融资纷纷在境外发行日元债，1996年欧洲日元债券市场年发行额约为武士债的3.5倍，武士债市场处于被边缘化、空心化的尴尬境地。而建立东京离岸中心以后，大量日元资金从日本本土银行海外分行迂回回流境内信贷市场，导致国内信贷窗口指导失效，间接助推了国内经济泡沫形成，最终随着泡沫破灭，日元国际化盛极而衰。

按照国际清算银行（BIS）狭义口径，截至2014年末，以人民币标价的国际债券余额5,351.18亿元，其中境外机构在离岸市场上发行的人民币债券余额5,304.8亿元，而在中国境内发行的人民币债券（熊猫债）余额仅46.3亿元。

管涛强调，逐步实现人民币资本项目可兑换要注意与国内其他改革配套推进。这并不是完全被动地去等待开放时机，而是要实现开放与改革“双轮驱动”。二者的速度要协调匹配好。

“总的原则是，汇率市场化不能落后于资本账户开放，对内金融开放不能落后于对外金融开放。不能想当然地以为，对外开放自然会助推对内改革。”他表示。

此外，管涛指出，国际收支平衡与本币国际化本身是两个不同性质的问题，国际收支平衡是本国经济对内平衡状况在对外部门的反应，与用本币还是外币作为涉外经济交易的计价结算货币并无必然联系。本币国际化并不意味着以美元资产为主的外汇储备资产可以少积累，因为后者事关一国对外经济平衡，即国际收支状况。