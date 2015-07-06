更新版 1-日本经济：日央行维持对地区经济的乐观评估

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
在强调日本银行体系依然稳定的同时，黑田表示在希腊公投反对欧盟纾困条件之际，日本央行正密切观察市场的进展。
希腊公投令该国退出欧元区的机会升高，全球前景的不确定性增加，也令日本央行对出口将反弹并支撑经济稳步复苏的乐观看法蒙上阴影。
Panasonic 等电子巨擘所在的日本西部近畿地区，出口持续上扬，但机械与汽车产量疲弱，因库存增加。
这项地区经济报告，将是央行在7月14-15日下一次政策会议对经济与物价预估进行季度检讨时，密切关注的要素之一。
许多分析师预期央行本月会议将暂不扩大货币刺激，倾向等待更多线索，以确认经济成长的速度是否足以推动通胀接近2%的目标。
日本央行自去年10月扩大刺激以来，对货币政策便按兵不动；当时扩大刺激系为了以防止油价大跌与随之而来的通胀放缓，导致终结持续近二十年的通缩的努力受到推迟。(完) (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 高琦/杜明霞)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。