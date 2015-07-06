更新版 1-日本经济：日央行维持对地区经济的乐观评估

在强调日本银行体系依然稳定的同时，黑田表示在希腊公投反对欧盟纾困条件之际，日本央行正密切观察市场的进展。

希腊公投令该国退出欧元区的机会升高，全球前景的不确定性增加，也令日本央行对出口将反弹并支撑经济稳步复苏的乐观看法蒙上阴影。

Panasonic 等电子巨擘所在的日本西部近畿地区，出口持续上扬，但机械与汽车产量疲弱，因库存增加。

这项地区经济报告，将是央行在7月14-15日下一次政策会议对经济与物价预估进行季度检讨时，密切关注的要素之一。

许多分析师预期央行本月会议将暂不扩大货币刺激，倾向等待更多线索，以确认经济成长的速度是否足以推动通胀接近2%的目标。