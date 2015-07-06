日本数据：5月同时指标下滑，政府下调经济评估

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京7月6日 - 日本政府5月下调经济评估，此前同时指标以三个月来最快速度下滑，有越来越多迹象显示内需及出口力道不济。
内阁府周一表示，日本经济正呈现停滞，先前的评估为经济成长正在改善。
稳健的企业信心及10年来最强大的资本支出计画，让人对于此间经济自第二季因存货调整造成的放缓中迅速回升，抱持更大期望。
然而同时指标指数下滑，可能令人担心中国经济放缓及希腊债务危机乱局可能进一步损及出口。
政府较为保守的评估，也呼应了分析师的观点，认为成长速度可能还没快到足以在2016财年上半年朝2%目标迈进，即日本央行设定的目标。
内阁府表示，5月同时指标初值较上月下滑1.8点。
此一下滑主要因为汽车等耐久财出货减少，以及趸售(批发)交易商销售下降。
内阁府一名官员表示，汽车制造商与趸售商指出，它们近期的业务疲弱，因海外与国内需求皆下降。(完) (编译 张明钧/陈宗琦；审校 艾茂林/蔡美珍)
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