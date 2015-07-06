台湾股市：随亚股收跌逾1%因希腊公投失利，中国救市措施失效更挫信心

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北7月3日 - 台湾股市周一收跌逾1%且再度跌破年线。分析师指出，早盘台股虽受到希腊公投影响开低，但跌势守稳。只不过，大陆股市利多拉抬失效影响信心更钜，台股收盘跌势加剧收在最低点。
大盘加权股价指数 收低1.09%报9,255.96点。今日成交初值 为815.31亿台币，上交易日修正后为843.84亿。台股年线目前在9,320点。
国泰证期顾问处协理简伯仪说，〞如果把9,170点和9,204点连起来的上升趋势线在9,220点，如果被跌破，趋势可能转弱。〞
他也说，虽然台股大跌但量能缩减，有助盘势止稳，但明日又要公布进/出口数据，预期此数据低迷之下，不排除台股受到利空冲击再走跌，弱势盘整之下不排除再有破底的可能性。
他预估，本周台股的交易区间在9,100-9,400点。
希腊民众周日以压倒性的投票结果反对国际救助条款，这可能导致欧洲分裂，并引发金融灾难。
本地时间14:28，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌2.75%。大陆上证综合指数 则是小升0.24%。
众所期待的重量级救市举措终于在上周末密集出台，中国式平准基金的出现让投资者看到了希望。周一大盘迎来久违的大幅上涨，不过成长股的平仓压力仍汹涌而来，多空交战早盘相当激烈，沪综指明显脱离高点。 (完)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。