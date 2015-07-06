台湾股市：随亚股收跌逾1%因希腊公投失利，中国救市措施失效更挫信心

路透台北7月3日 - 台湾股市周一收跌逾1%且再度跌破年线。分析师指出，早盘台股虽受到希腊公投影响开低，但跌势守稳。只不过，大陆股市利多拉抬失效影响信心更钜，台股收盘跌势加剧收在最低点。

大盘加权股价指数 收低1.09%报9,255.96点。今日成交初值 为815.31亿台币，上交易日修正后为843.84亿。台股年线目前在9,320点。

国泰证期顾问处协理简伯仪说，〞如果把9,170点和9,204点连起来的上升趋势线在9,220点，如果被跌破，趋势可能转弱。〞

他也说，虽然台股大跌但量能缩减，有助盘势止稳，但明日又要公布进/出口数据，预期此数据低迷之下，不排除台股受到利空冲击再走跌，弱势盘整之下不排除再有破底的可能性。

他预估，本周台股的交易区间在9,100-9,400点。

希腊民众周日以压倒性的投票结果反对国际救助条款，这可能导致欧洲分裂，并引发金融灾难。

本地时间14:28，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌2.75%。大陆上证综合指数 则是小升0.24%。