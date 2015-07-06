《中国企业债发行日程表》--7月6日

路透北京7月6日 - 欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *长沙市轨道 30 10 7/13簿记建档 -- AA+ 7/14-7/15 华泰联合证券 交通集团有限公司 (第3-6年分别偿还10%本金，第7-10年分别偿还15%本金) 中银国际证券

西南证券

财富证券 ========================================================================================= *陕西东岭工贸 10 7 -- -- AA- 7/14-7/17 长城证券 集团股份有限公司 (第3-7年分别偿还20%本金，宝鸡市投资集团担保) ========================================================================================= 苏州吴江城市 12 7 *7/7簿记建档 *上限6.40% AA+ 7/8-7/9 东方花旗证券 投资发展公司 (第3-7年分别偿还20%本金，吴江东方国有资本投资经营公司担保) 东吴证券 ========================================================================================= 福州城建 6 7 7/7簿记建档 *上限6.00% AA+ 7/8-7/10 中信建投证券 发展总公司 (第3-7年分别偿还20%本金) ========================================================================================= 台州市椒江区 10 7 7/3簿记建档 *6.18% AA 7/6-7/7 东北证券 国有资产经营公司 (第3-7年分别偿还20%本金) ========================================================================================= 鹰潭龙岗 9 7 推迟发行 -- AA- -- 国信证券 资产运营 (第3-7年末分别偿还20%本金/鹰潭市投融资公司提供担保) =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)