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市场报道 | 2015年 7月 6日 星期一 14:57 BJT

《汇市简讯》做空欧元/美元仍为审慎做法

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* 欧元/美元报1.1050，纽约时段收报1.1107

* 交易商无疑做空欧元/美元，各种理由都支持这么做

* 技术面偏空，利率分化，希腊局势根本上不利欧元

* 逢高卖出欧元/美元仍是最谨慎的选择

* 7月2/3日高点1.1125-22和200小时移动均值1.1132应会构成阻力

(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 艾茂林)

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