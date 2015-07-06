日本经济：西部出口或反弹，希腊危机构成风险--央行大阪分行经理

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京7月6日 - 日本央行大阪分行经理宫野谷笃周一表示，日本西部的出口继第二季度走软后料将反弹，尽管希腊债务危机以及围绕新兴市场增长的不确定性对前景构成风险。
“在分行经理会议上，一些与会者表示，如果希腊债务危机引发市场震荡，并加剧汇率波动，他们担心所在辖区的经济可能会受到影响，”宫野谷笃在记者会上表示。
日本央行大阪分行监管日本西部近畿地区。松下等大型电子制造商就位于该地区。(完) (编译 汪红英；审校 高琦)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。