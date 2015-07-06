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亚洲 | 2015年 7月 6日 星期一 14:59 BJT

日本经济：西部出口或反弹，希腊危机构成风险--央行大阪分行经理

路透东京7月6日 - 日本央行大阪分行经理宫野谷笃周一表示，日本西部的出口继第二季度走软后料将反弹，尽管希腊债务危机以及围绕新兴市场增长的不确定性对前景构成风险。

“在分行经理会议上，一些与会者表示，如果希腊债务危机引发市场震荡，并加剧汇率波动，他们担心所在辖区的经济可能会受到影响，”宫野谷笃在记者会上表示。

日本央行大阪分行监管日本西部近畿地区。松下等大型电子制造商就位于该地区。(完) (编译 汪红英；审校 高琦)

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