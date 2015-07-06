中国金融：5月央行口径外汇占款减少380亿元，连续4个月负增长但降幅收窄

路透北京7月6日 - 中国人民银行周一公布的数据显示，5月央行口径外汇占款减少379.5亿元人民币，已连续4个月负增长，不过下降规模小幅收窄。分析师认为，随着中国国际收支的不断平稳，央行外汇占款单边增加的局面将不复存在。

4月份央行口径外汇占款环比则减少459亿元。自去年6月份以来，该数据便呈现逐月递减趋势，并在今年3月达到最大降幅，为环比减少2,307.41亿元人民币。

“央行口径外汇占款负增长规模收窄，一方面与外贸顺差、资本流动有关，另一方面也与人民币升值预期及企业、居民和金融机构的结售汇意愿有关。”中国银行总行战略发展部高级研究员周景彤表示。

央行此前公布的数据显示，今年5月金融机构外汇占款环比增加321.78亿元，为连续第二个月增长。同期财政性存款较上月增加3,852.36亿元。上述两项数据表明，5月份市场因此减少了3,530.58亿元的流动性。

受美元指数 进入盘整期以及欧洲央行量化宽松推动跨境资金流入影响，中国5月银行结售汇扭转此前连续九个月逆差，录得顺差78亿元人民币（等值13亿美元）。银行代客结售汇亦结束此前连续八个月逆差局面，顺差245亿元。银行自身结售汇逆差167亿元。

周景彤称，未来随着外贸趋于平衡发展，人民币在均衡水平附近波动，国际资本流动的不确定性增大，外汇占款单边增加的可能性降低，小幅增加或减少概率上升。这为存款准备金的再次下调创造了条件。

此前，中国人民银行决定，自2015年6月28日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，以进一步降低企业融资成本，并有针对性地对金融机构实施定向降准，以进一步支持实体经济发展，促进结构调整。（完）

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