韩国个股：LG显示器称正在考虑OLED显示器投资，但尚未做出决定

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔7月6日 - 韩国LG显示器 周一称，正在考虑进行有机发光二极管(OLED)显示器技术相关投资。此前有媒体报导称，该公司计划投资至多9,000亿韩元(8.0004亿美元)新建一座工厂。
LG显示器是苹果公司 和LG电子 的面板供应商。该公司在监管申报文件中表示，公司尚未就潜在投资做出决定。
据《东亚日报》周一报导，LG显示器将投资至多9,000亿韩元新建一工厂，生产中小尺寸的OLED面板，这座工厂将设在韩国。 (完) (编译 刘秀红；审校 王兴亚)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。