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亚洲 | 2015年 7月 6日 星期一 15:14 BJT

韩国个股：LG显示器称正在考虑OLED显示器投资，但尚未做出决定

路透首尔7月6日 - 韩国LG显示器 周一称，正在考虑进行有机发光二极管(OLED)显示器技术相关投资。此前有媒体报导称，该公司计划投资至多9,000亿韩元(8.0004亿美元)新建一座工厂。

LG显示器是苹果公司 和LG电子 的面板供应商。该公司在监管申报文件中表示，公司尚未就潜在投资做出决定。

据《东亚日报》周一报导，LG显示器将投资至多9,000亿韩元新建一工厂，生产中小尺寸的OLED面板，这座工厂将设在韩国。 (完) (编译 刘秀红；审校 王兴亚)

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