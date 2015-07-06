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市场报道 | 2015年 7月 6日 星期一 15:04 BJT

《汇市简讯》希腊财长辞职推高欧元/英镑

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* 希腊财长瓦鲁法基斯辞职使欧元获得支撑

* 瓦鲁法基斯继任者可能对欧元集团伸出橄榄枝

* 瓦鲁法基斯周六称欧洲对希腊采取的举动属于“恐怖主义行为”

* 欧元/英镑亚洲盘触及一周低位0.7057

* 希腊公投显示61%的希腊民众反对救助条款后，欧元/英镑挫跌至0.7057

* 相对欧元而言，英镑更安全

(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 白云)

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