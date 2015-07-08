香港房地产：5月楼价按月升幅显着放缓至0.37%，楼价及租金续创新高

路透香港7月8日 - 香港差饷物业估价署周三发表的临时数字显示，5月份全港私人住宅楼价按月升0.37%，楼价续攀新高，但升幅比4月显着放缓；至于租金连升15个月，继续创历史新高。

楼价向上情况至今已延续15个月（除今年3月短暂静止升势一个月），今年首五个月，楼价累计升7.2%，主要受中小型住宅涨势引领。

从5月情况看来，中小型住宅及豪宅楼价升幅相若。数据显示，按面积划分的五类型住宅中，面积最小的A、B类住宅（实用面积40平方米以下及40-69.9平方米）5月份楼价按月分别涨0.52%和0.32%，C类住宅（实用面积70-99.9平方米）则升0.5%。

D、E类大面积豪宅（实用面积分别为100-159.9平方米及160平方米以上）平均楼价分别升0.37%及0.5%。

住宅租金方面，数据指，5月份租金续创历史新高，按月升0.82%，升幅较上月的1%略低，租金上升主要由用家需求主导的中小型住宅带动，A、B、C类住宅月内租金分别按月上扬0.92%、0.88%及0.65%。D、E类豪宅租金则分别升0.13%和0.2%。

差饷物业估价署的数据还显示，A、C、E类私人住宅5月份回报率分别持平于2.9%、2.6%及2.2%，至于B类住宅回报率则按月升0.1个百分点至2.7%，D类住宅回报率则按月跌0.1个百分点至2.3%（完）

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