《分析师观点》台湾6月CPI年跌0.56%，通膨低料央行将维持利率不变

路透台北7月7日 - 台湾主计总处周二公布，6月消费者物价指数(CPI)较上年同期跌0.56%，为连续第六个月下跌；路透调查预期为跌0.70%。分析师认为，通膨率非常平缓，央行全年的利率都将维持不变。

6月CPI较上月经季调后则是升0.17%；6月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌9.30%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

6月 5月

CPI（较上年同期） -0.56 -0.74r

路透调查（较上年同期） -0.70 --

CPI（较上月，经季节调整） +0.17 +0.06

核心CPI（较上年同期） +0.57 +0.59r

WPI（较上年同期） -9.30 -9.59r

**市场评论**

--凯基投顾分析师蔡耀德：

目前预估至少到7月CPI都将是下跌或是持平的走势；但从央行6月底释出下半年物价可望缓升的讯息来看，央行这个动作目的是为了打断市场对央行未来可能降息的预期。我们预估从现在到明年(2016年)底，央行都不会有降息空间。

--富邦金控资深经济学家罗玮：

物价下跌主要还是油价下跌的关系，另一方面是台湾的上半年内需消费不是很强，而且，WPI(趸售物价指数)仍是负成长；因此，物价没有明显上升的压力。

展望下半年，观察重点在于美国人要不要开始花钱，美国人若不花钱，我们的出口就不会好转。在油价方面，去年7月国际油价开始下滑，今年油价的基期因素会越来越低，预料下半年CPI会增长一些；但全年CPI年增率不到1%，只在0.5%至0.7%之间。央行也不会采取任何动作。

**市场反应**

--台币兑美元 周二盘初升1.64角至30.986。

--台股加权股价指数 周二升0.51%，报9,303.16点。

--指标10年期公债104/5 殖利率周二升0.33基点报1.4988%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行6月底决议将官方利率维持在1.875%，是连续16度维持利率不变。

--主计总处5月对2015年经济成长率预估为3.28%，CPI年成长率0.13%。(完)

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