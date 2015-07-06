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亚洲 | 2015年 7月 6日 星期一 15:19 BJT

企业结盟：印尼Astra Otoparts将与日本普利司通合资生产汽车部件

路透雅加达7月6日 - 印尼汽车部件制造商PT Astra Otoparts Tbk 周一表示，已经与日本普利司通 签署成立合资公司协议，将生产汽车部件。

Astra Otoparts在一份声明中表示，该公司和普利司通将投资1,740亿印尼卢比(1,303万美元)于合资公司，普利司通持股51%，Astra持有剩余股份。Astra Otoparts为大型集团PT Astra International Tbk 旗下公司。

该公司称，合资公司将于2016年1月量产。(完) (编译 张明钧; 审校 艾茂林)

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