企业结盟：印尼Astra Otoparts将与日本普利司通合资生产汽车部件

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透雅加达7月6日 - 印尼汽车部件制造商PT Astra Otoparts Tbk 周一表示，已经与日本普利司通 签署成立合资公司协议，将生产汽车部件。
Astra Otoparts在一份声明中表示，该公司和普利司通将投资1,740亿印尼卢比(1,303万美元)于合资公司，普利司通持股51%，Astra持有剩余股份。Astra Otoparts为大型集团PT Astra International Tbk 旗下公司。
该公司称，合资公司将于2016年1月量产。(完) (编译 张明钧; 审校 艾茂林)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。