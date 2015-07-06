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亚洲 | 2015年 7月 6日 星期一 15:33 BJT

全球金市：金价回吐希腊问题引发的涨势，因美元强劲

路透新加坡7月6日 - 金价周一回吐早前涨幅，美元强劲的影响盖过避险需求，此前希腊公投拒绝了援助计划条款。

金价未能守住涨势，显示尽管希腊的金融状况及其在欧元区的未来存在不确定性，通常会吸引对黄金的避险买盘，但由于美国升息的前景，金价走势仍挣扎。

0652GMT时，现货金 持平于每盎司1,167.50美元，早前曾最多跳涨0.6%。

美国期金 一度上涨近1%至每盎司1,174.40美元，之后回吐部分涨幅，最新上涨约0.3%。

现货银 、现货铂金 和现货钯金 都下跌。

希腊民众周日以压倒性的投票结果反对国际救助条款，官方数据显示61%的希腊民众反对救助条款。这可能导致希腊退出欧元区。

希腊财长瓦鲁法基斯周一辞职，称总理认为这有助于为达成新协议铺平道路。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1167.5 0.06 0.01

现货银 15.59 -0.08 -0.51

现货铂金 1064.5 -15.35 -1.42

现货钯金 672 -7.65 -1.13

COMEX期金 1166.8 3.3 0.28

COMEX期银 15.565 0.003 0.02

汇率

欧元/美元 1.1047

美元指数 96.33

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

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全球金市 COMEX金持仓

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现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 白云/高琦 审校 王兴亚/杜明霞)

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