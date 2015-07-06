全球金市：金价回吐希腊问题引发的涨势，因美元强劲

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透新加坡7月6日 - 金价周一回吐早前涨幅，美元强劲的影响盖过避险需求，此前希腊公投拒绝了援助计划条款。
金价未能守住涨势，显示尽管希腊的金融状况及其在欧元区的未来存在不确定性，通常会吸引对黄金的避险买盘，但由于美国升息的前景，金价走势仍挣扎。
0652GMT时，现货金 持平于每盎司1,167.50美元，早前曾最多跳涨0.6%。
美国期金 一度上涨近1%至每盎司1,174.40美元，之后回吐部分涨幅，最新上涨约0.3%。
现货银 、现货铂金 和现货钯金 都下跌。
希腊民众周日以压倒性的投票结果反对国际救助条款，官方数据显示61%的希腊民众反对救助条款。这可能导致希腊退出欧元区。
希腊财长瓦鲁法基斯周一辞职，称总理认为这有助于为达成新协议铺平道路。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1167.5 0.06 0.01
现货银 15.59 -0.08 -0.51
现货铂金 1064.5 -15.35 -1.42
现货钯金 672 -7.65 -1.13
COMEX期金 1166.8 3.3 0.28
COMEX期银 15.565 0.003 0.02
汇率
欧元/美元 1.1047
美元指数 96.33
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 白云/高琦 审校 王兴亚/杜明霞)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。