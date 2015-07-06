台湾汇市：台币随韩元收贬，希腊公投结果不利风险资产

* 台币随韩元走贬，因希腊公投反对援助 * 外资净汇出，午后本地行库亦有美元需求 * 实质交易区间估在30.900-31.000 路透台北7月6日 - 台币兑美元 周一收贬。汇银人士表示，希腊公投结果显示反对援助，金融市 场避险需求升温，台币受股市下跌以及韩元贬值带动收低。 汇银人士指出，今日外资继续在台股卖超，并呈现净汇出。午后除外资美元需求外，也见到本地大型公股 银行的买盘，令台币进一步走弱，不过接近31.00即吸引出口商抛汇，使得台币贬值幅度受到抑制。 “股市不甚理想，外资虽有汇出但并不明显。”一位外商银行交易员说。 另一外商银行交易员指出，外资同步在韩国与台湾卖出股票，但似乎在韩国的卖超与汇出力道更大，让韩 元创下逾三个半月低位。台币虽然承压，但除非外资汇出需求进一步扩大，否则还是不脱在30.850-31.000价 位盘整。 至于希腊局势的后续，外商银行交易员认为，希腊经济规模太小，对金融市场的影响性有限，唯一需要担 心的是会不会对葡萄牙等欧洲国家形成传导效应，但预期短线应不至于扩大。 希腊民众周日以压倒性的投票结果反对国际救助条款，这可能导致欧洲分裂，并引发金融灾难。 韩元/美元 国内收低0.3%至1,126.5。稍早跌至1,128.6，为3月18日以来最疲弱水准。 今日台币实质交易区间在30.920-30.970；上日交易区间在30.850-30.912。交易员预估，明日台币实质交 投波动区间暂看在30.900-31.000。 台湾股市周一收跌逾1%且再度跌破年线。 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股 卖超56.54亿台币，连续三个交易日卖超共计144.71亿台币；上交易日为卖超56.78亿台币。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛。一个月美元 /台币远汇 尾盘报30.890/30.910，上日收在30.855。 本周余日国际重要经济数据和事件有： 7月6日(一)：德国5月月工业订单、欧元区7月Sentix投资者信心指数、美国6月Markit服务业和综合PMI终 值、美国7月就业趋势指数、美国6月ISM非制造业PMI。 7月7日(二)：台湾6月CPI、德国5月工业生産、台湾6月进出口、美国5月国际贸易收支、美国5月消费者信 贷、金砖国家财长和央行行长会议。 7月8日(三)：日本6月服务业景气判断指数、日本5月机械订单、金砖国家领导人第七次会议、美国FOMC公 布6月政策会议记录。 7月9日(四)：中国6月PPI和CPI、德国5月进出口及贸易收支、上海合作组织峰会、韩国央行货币政策委员 会会议、英国央行宣布利率决定。 7月10日(五)：日本6月消费者信心指数、美国5月趸售库存、美国财长杰克卢出席Politico/Nasdaq对话、 美联储主席叶伦在克利夫兰城市俱乐部讲话、波士顿联储总裁罗森格伦在洛杉矶经济年度峰会发表演说。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.150 31.120 30.920-31.180 31.150 7.74 5.13 元太外汇经纪公司 31.160 31.122 30.925-31.160 31.150 2.34 2.32 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.035/-0.025 美元/台币六个月期 -0.100/-0.080 -0.120/-0.100 (完)