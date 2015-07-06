路透伦敦7月6日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测：

欧元/美元：在周末希腊举行公投后，欧元/美元再度下跌，目标位为1.0600美元，但首先要跌破1.0960美元及上周低点。若收于100日移动均线切入位1.1050美元下方，则也是一个潜在下跌信号。欧元/美元需要突破1.1170美元，才有可能升向1.1400美元。

美元/日圆：下一支撑位在121.70/80区域的关键水平，若跌破该水平，则将跌向120.85日圆。美元/日圆需要突破124.50日圆，才表明有望朝125.85日圆高点回升。

欧元/英镑：继上周大幅上涨至0.7160英镑后，该汇率已大幅回落，而且很有可能重新跌向0.7000水平。上周的关键日内反转的确暗示，进一步下跌的空间可能有限。只有在跌破0.7000英镑的情况下，汇率才有可能跌向2007年11月低点0.6920英镑。

英镑/美元：上周跌破1.5680美元水平，目前的目标是始于1.4565美元低点和50日移动均线的趋势线支撑位1.5530美元。汇率若要企稳，必须回升至1.5820美元上方。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1059 1.1112 -0.48 -8.58 1.2097

美元/日圆 122.48 122.80 -0.26 +2.34 119.68

欧元/日圆 135.45 136.41 -0.70 -6.44 144.77

美元/瑞郎 0.9429 0.9404 +0.27 -5.15 0.9941

英镑/美元 1.5540 1.5568 -0.18 -0.21 1.5573

美元/加元 1.2588 1.2572 +0.13 +8.35 1.1618

澳元/美元 0.7501 0.7508 -0.09 -8.17 0.8168

新西兰元/美元 0.6683 0.6693 -0.15 -14.29 0.7797

欧元/瑞郎 1.0427 1.0445 -0.17 -13.30 1.2026

欧元/英镑 0.7116 0.7134 -0.25 -8.24 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3792 9.4064 -0.29 -0.95 9.4688

美元/挪威克朗 8.0559 7.9776 +0.98 +7.81 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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