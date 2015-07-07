《分析师观点》台湾6月出口衰退大于预期，惟下半年可望逐渐好转

路透台北7月7日 - 台湾财政部周二公布，6月出口金额较上年同期跌13.9%，明显逊于市场预估的衰退6.0%。6月进口则较上年同期减16.1%，跌幅稍低于市场预估的年减16.32%。

分析师认为，下半年欧洲、中国大陆、美国和日本等景气将好转，加上国际油价基期因素逐渐消除，料出口将好转。

财政部表示， 由于全球景气复苏力道滞缓，电子产品库存尚待去化，油价与钢价仍处低档，致6月贸易情势续显疲态。6月出口230.7亿美元，若排除春节因素，创下2010年10月以来单月新低。

**市场评论**

--元大投顾分析师 戴玺庭：

主要还是受到油价低落影响，使得名目出口成长很弱；但整体而言，国际油价的基期因素将慢慢降低，加上下半年欧洲、中国大陆、美国和日本等景气将好转，预料下半年出口会慢慢上来。从名目进出口成长率来看，进出口看起来表现都不好，但实质上不会那么差；我们预估，第二季实质出口将成长2%，进口亦将成长1%到2%；因此，预估第二季GDP成长率约在3.2%，全年GDP成长率为3.5%。

--日盛证券总经分析师 古峻文：

由于全球景气复苏趋缓，令6月出口表现逊于预期，其中资通讯产品的出口金额年减幅度较重，主要受宏达电 出货表现欠佳所累，随着下半年苹果新品有机会开始拉货，可望让下半年出口金额获得改善，但去年基期较高恐怕还是呈现负成长，预期台湾央行将延后到明年第一季才会升息，以因应出口表现不佳恐拖累经济复苏力道。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收贬1.2分报31.162。

--台股加权股价指数 收盘跌0.06%至9,250.16点。

--台湾10年期104/5 殖利率收升0.25基点，报1.4980%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)

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**相关背景**

--主计总处5月将2015年经济成长率预估下修至3.28%(原估为3.78%)，2015年出口预估年减2.62%、进口年减8.75%。