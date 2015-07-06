《全球汇市》欧元持坚，尽管希腊公投反对进一步撙节

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1075 1.1112 -0.33 -8.45 1.2097
美元/日圆 122.64 122.80 -0.13 +2.47 119.68
欧元/日圆 135.82 136.41 -0.43 -6.18 144.77
美元/瑞郎 0.9424 0.9404 +0.21 -5.20 0.9941
英镑/美元 1.5558 1.5568 -0.06 -0.10 1.5573
美元/加元 1.2573 1.2572 +0.01 +8.22 1.1618
澳元/美元 0.7507 0.7508 -0.01 -8.09 0.8168
新西兰元/美元 0.6694 0.6693 +0.01 -14.15 0.7797
欧元/瑞郎 1.0438 1.0445 -0.07 -13.20 1.2026
欧元/英镑 0.7117 0.7134 -0.24 -8.23 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3763 9.4064 -0.32 -0.98 9.4688
美元/挪威克朗 8.0372 7.9776 +0.75 +7.56 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 刘秀红/李春喜/杜明霞/蔡美珍/艾茂林/张明钧/王兴亚)
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