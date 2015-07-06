更新版 1-中国汇市：人民币收创近两周新低，央行放水救股市令汇市承压

* 人民币创近两周收盘新低 * 中间价微跌至近一个月低位 * 央行放水救股市令汇市承压 (新增收盘报价和评论) 路透上海/北京7月6日 - 人民币兑美元即期 周一创近两周收盘新低，中间价 微跌至近一个月低位。交易员表示，国际美元 整体偏强，推低离岸CNH价格，并拖累 在岸人民币汇价；而中国央行向A股施以流动性援助的承诺，亦令人民币贬值预期升温。 他们并称，部分投机购汇盘继续推低人民币，博取价差，然央行守稳6.21元关口态度坚 决，购汇盘亦无突破意愿，汇价区间窄幅波动料延续至三季度末经济企稳之时。而希腊周日 公投反对纾困方案，对人民币直接冲击有限，主要通过国际美元影响离岸CNH来间接影响在 岸。 “别人是债券QE，我们是股票无限量QE，人民币即期还是有点压力的，当然央行那么坚 决，6.21还是比较稳，大家也不愿意去test（这个位置）。”一外资行交易员表示。 中国监管层周末联合出重拳救市。中国央行将向中国证券金融股份有限公司（中证金） 提供流动性支持，意味着中国式平准基金呼之欲出。与此同时，中央汇金公司宣布已入市买 入ETF，并将继续相关市场操作。 另一外资行交易员指出，今日沪股通 净卖出133.85亿元，显示资金回流香 港，有助于缓解近期香港人民币利率飙涨的状况；再加上香港金管局表态将在必要时候提供 流动性，离岸美元掉期升水 具备下行动能。但即期汇率受利率因素的影响不大， 考虑到目前很多交易员都在休假，即期汇率窄幅波动的清淡行情料将持续。 今日美元/离岸人民币掉期隐含的人民币利率 多数出现回落，其中短端人民币 隐含利率下降较为明显。香港金管局发布声明称，香港的银行体系有高度流动性，有能力应 对市场波动。金管局在有需要时会向银行体系提供流动性支援。 广发银行金融市场部外汇主管黄毅最新观点认为，在国内外金融风险增高的时期，管理 当局更易倾向于维持汇率稳定而非任由汇率升贬，预计人民币窄幅波动可能延续至9月底， 直至经济数据有力证明中国已走出增长低谷。从结售汇数据看，客户的升贬值预期并不强烈 ，但贬值预期稍占上风。 全球汇市方面，希腊民众投票反对援助条款后，对于希腊在欧元区的地位及欧元整体性 的问题，外汇市场周一暂时保留评断，因而支撑欧元跌幅不到0.5%。 华创证券宏观组的点评认为，考虑到欧元区整体经济已经好转，中国因为希腊而遭受较 大冲击的可能性很低。希腊债务危机一个可能的影响途径是其资本外流推高其他资产价格， 但这并不会对中国造成太大冲击。一方面，希腊的经济规模比较小，流出的资金会分散到全 球金融市场；另一方面，中国也有能力通过监控及时发现并应对不正常的资本流动。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2092 6.2057 -0.06% 中间价 6.1172 6.1160 -0.02% 成交额 88亿美元 日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.51% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 38 6.2057 6.2095 2015年来即期升贬值幅度 -0.08% 1年期美元/人民币掉期升水 1490 今日 上日 1年期NDF 6.2505/6.2555 6.2452 CNH即期 6.2115/6.2136 6.2061 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 毕晓雯/曾祥进)