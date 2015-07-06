《中国新债预测》国开行五期债定位料低于二级，IPO暂停资金料回流债市

* 招标品种：国开行1/3/5/7/10年固息债

* 期限及招标金额：1/3/5年40亿元；7年30亿元；10年50亿元

* 招标时间: 1/3/5年：7月7日10:00-11:10

* 7/10年：7月7日10:00-11:40

* 受访人数: 8位(券商和银行)

* 预测区间: 2.59%-2.70%；3.37%-3.43%；3.67%-3.73%；4.00%-4.05%；3.95%-4.02%

* 预测均值: 2.61%；3.39%；3.70%；4.03%；3.99%

路透上海7月6日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一至10年五期债。路透调查显示，股市动荡令避险情绪升温，加之IPO暂停或令打新资金转战债市，今日现券收益率跌势汹涌，预计明日新债需求较旺，定位料低于二级，均值依次为2.61%、3.39%、3.70%、4.03%和3.99%。

华中一银行交易员称，“按照今天的行情，国开(收益率)下了这么多，我觉得会比二级发的低2-3个bp(基点)吧，下午(二级)太猛了，150210到了4.01%了，这是近期以来的低点。”

华东一银行交易员表示，短期内股债跷跷板将持续，债券吸引力抬升，明日新债中标水平将低于二级，“打新基金面临转型，大类资产重新评估。”

二级市场上，剩余期限近三年的国开行固息债150207券最新报价 在3.4650%/3.4620%，上日尾盘为3.5650%/3.5550%；剩余期限约10年的国开行150210券最新报价 在4.03%/4.0050%，上日尾盘为4.0950%/4.0805%。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为2.7542%、3.5318%、3.9133%、4.1282%和4.0863%。

中国监管层周末联合出重拳救市。证监会宣布暂停新股IPO，同时中国央行将向中国证券金融股份有限公司（中证金） 提供流动性支持。

明日招标五期债中，一、三、五、10年期为该行2015年第15、12、13和10期金融债增发品种，票面利率依次为2.64%、3.54%、3.86%及4.21%；七年期品种为该行今年第16期新发债。

具体发行条款如下：

2015第16期新发债及第10、12、13、15期增发债

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发行上限 1/3/5年40亿元；7年30亿元；10年50亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：7月7日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

招标方式 采用单一利率或价格(荷兰式)招标方式

缴款日 7月10日

起息日 1年：7月7日；3年：6月18日；5年：6月25日；

7年：7月10日；10年：4月13日

分销期 1年：7/9-7/10；3/5/7/10年：7/8-7/10

上市日 7月14日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%