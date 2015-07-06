欧洲汇市：英镑兑欧元上升，英国料削减福利预算

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
欧元/英镑 下跌0.4%，报0.7110英镑，亚洲时段早盘曾跌至0.7057英镑的低点。仍远高于上周一的低点0.6988英镑，为近八年低点。
“希腊危机期间，欧元/英镑一直是很受欢迎的货币对。事态会如何发展存在很多的不确定性，到底会不会减免希腊债务，有很多说法，”ING的外汇策略主管Chris Turner说。
“不管怎样，欧元/英镑都是卖出对象，因为欧洲央行将维持利率不变，我们预计汇价将跌破0.7英镑。”
英镑/美元 小跌0.1%，报1.5549美元，交易商为本周稍后出炉的预算声明做好了准备，该声明有可能导致英国财政进一步收紧。
外界普遍预计英国财政大臣奥斯本周三可能削减福利预算。交易商指出，只要收紧财政，就可能推后对英国升息的预期，从而压制英镑。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞/白云; 审校 高琦/李春喜)
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