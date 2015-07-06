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亚洲 | 2015年 7月 6日 星期一 17:39 BJT

中国金属：大型铜冶炼商下调第三季现货进口铜精矿粗炼费

本月中国标准等级的清洁精矿加工精炼费报价已分别跌破每吨90美元和每磅9美分，低于2月的120美元和12美分。

最新的报价远低于2015年期标准等级精矿基准加工精炼费每吨107美元和每磅10.7美分。

冶炼商周末就全球市场环境进行了磋商，并达成最新一致意见。

“全球市场环境已经变了，”直接了解磋商情况的上述国有冶炼商消息人士称。

他表示，标准等级清洁精矿的全球供应量要低于冶炼商此前的预期，因为一些铜矿减少产量，而且全球贸易商采购更多标准等级精矿，用以与低等级矿混合出售。

冶炼商消息人士及贸易商称，由于国内四家大型冶炼商已于5、6月份完成检修，中国对现货精矿进口的需求将在第三季上升。

贸易商称，6月底售予中国的小规模标准等级精矿最低加工精炼费分别低于每吨94美元和每磅9.4美分。(完) (编译 王洋/刘秀红；审校 高琦/蔡美珍)

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