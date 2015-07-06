中国金属：大型铜冶炼商下调第三季现货进口铜精矿粗炼费

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
本月中国标准等级的清洁精矿加工精炼费报价已分别跌破每吨90美元和每磅9美分，低于2月的120美元和12美分。
最新的报价远低于2015年期标准等级精矿基准加工精炼费每吨107美元和每磅10.7美分。
冶炼商周末就全球市场环境进行了磋商，并达成最新一致意见。
“全球市场环境已经变了，”直接了解磋商情况的上述国有冶炼商消息人士称。
他表示，标准等级清洁精矿的全球供应量要低于冶炼商此前的预期，因为一些铜矿减少产量，而且全球贸易商采购更多标准等级精矿，用以与低等级矿混合出售。
冶炼商消息人士及贸易商称，由于国内四家大型冶炼商已于5、6月份完成检修，中国对现货精矿进口的需求将在第三季上升。
贸易商称，6月底售予中国的小规模标准等级精矿最低加工精炼费分别低于每吨94美元和每磅9.4美分。(完) (编译 王洋/刘秀红；审校 高琦/蔡美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。