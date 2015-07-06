路透基点：福贞控股将为7,000万美元贷款安排现场考察--TRLPC

路透香港7月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，福贞控股股份有限公司明日将在福建漳州就首笔7,000万美元五年期贷款安排现场考察。

知情人士称，该交易的唯一牵头行和簿记行玉山商业银行已邀请几家台湾银行业者来现场考察。

这笔融资将分为金额相同的两部分，福贞控股是A部分的贷款人，其附属公司Joubert Holding和山东福贞金属包装有限公司是B部分的贷款人。

贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码198个基点，如果台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)与Libor的利差超过35个基点，那么借款人还要支付额外部分的利率。

在三年宽限期过后，这笔无担保贷款将分九个季度不等额偿还，第1-8季度每次偿还5%，第九季度偿还60%。

福贞控股首席执行官为担保人。回复截止日期为7月底。

此次贷款将用于再融资及运营资金。