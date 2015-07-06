《路透晚报》--7月6日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国行业：今年网络建设投资比去年增10%，年内流量宽带资费务必降30%--工信部

中国工信部总工程师、新闻发言人张峰在周一召开的提速降费新闻发布会上称，今年网络建设投资达4,350亿元人民币，比去年增长10%，未来两年的投资还将超过7,000亿元。同时督促相关企业年底前实现手机流量和固定宽带单位带宽平均资费水平都同比下降30%的目标。

--中国央行：货币政策更重松紧适度和预调微调，加强对潜在风险监测

中国央行周五发布区域金融运行报告称，2015年各地区金融业将继续贯彻落实稳健的货币政策，更加注重松紧适度和预调微调；同时要加强对潜在风险的监测，牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

【金融】

--中国金融：5月央行口径外汇占款减少380亿元，连续4个月负增长但降幅收窄

中国人民银行周一公布的数据显示，5月央行口径外汇占款减少379.5亿元人民币，已连续4个月负增长，不过下降规模小幅收窄。分析师认为，随着中国国际收支的不断平稳，央行外汇占款单边增加的局面将不复存在。

--中国金融：央行和汇金驰援证监会稳定股市，中国式平准基金呼之欲出

中国监管层周末联合出重拳救市。中国央行将向中国证券金融股份有限公司（中证金）提供流动性支持，意味着中国式平准基金呼之欲出。与此同时，中央汇金公司宣布已入市买入ETF，并将继续相关市场操作。

--中国金融：央行将向中证金提供流动性稳定股市，中央汇金入市买ETF

中国政府救市再出重拳，证监会宣布，中国央行将协助通过多种形式，向中国证券金融股份有限公司（中证金）提供流动性支持，以维护股票市场稳定。中央汇金公司稍早也宣布已入市买入ETF，并将继续相关市场操作。

【固定收益】

--中国公开市场：一级交易商本周仍可申报正/逆回购及三个月央票需求

业内人士周二透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限为七天期。

--中国债市动态：现券收益率及IRS明显下行，IPO暂停料致资金回流债市

中国银行间债市周一早盘现券收益率及IRS(利率互换)明显走低，中短端尤为明显；一方面股市疲弱不堪催升避险情绪，不少配资资金恐逐步离场，而管理层重拳出手救市，包括新股IPO暂停等，打新基金暂无用武之地亦有利于资金回流债市，并推动收益率下行。

--中国货币市场：七天回购利率大跌，IPO暂停资金预期进一步向好

中国银行间市场周一主要回购利率多下滑，其中七天品种跌幅较为明显；股市持续暴跌引发强力救市政策，其中包括IPO暂停，本轮已申购的新股发行亦被紧急叫停，不仅短期资金需求降温，对未来流动性的预期亦进一步向好。

--《中国新债预测》国开行五期债定位料低于二级，IPO暂停资金料回流债市

中国国家开发银行周二将招标发行一至10年五期债。路透调查显示，股市动荡令避险情绪升温，加之IPO暂停或令打新资金转战债市，今日现券收益率跌势汹涌，预计明日新债需求较旺，定位料低于二级，均值依次为2.61%、3.39%、3.70%、4.03%和3.99%。

--新债招标：中国新疆四期专项地方债利率继续落于下限--业内人士

业内人士周一透露，中国新疆维吾尔自治区上午招标的四期一般地方债，中标利率继续落在下限。三至10年结果依次为2.89%、3.19%、3.54%和3.60%，对应投标倍数为3.03倍、3.03倍、2.84倍和2.92倍。

--路透专访：台湾金管会将建国际债券次级市场，欢迎陆银总行发宝岛债--主委

台湾金管会主委曾铭宗表示，已请柜买中心筹划建立国际板债券次级市场，并研议请保险公司或邮局等买方拿出其10%或20%的国际债券到次级市场交易，若业者不愿意，不排除考虑祭出行政命令，希望年底有个结论。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，央行放水救股市的承诺令汇市承压

人民币兑美元即期周一早盘跟随中间价小跌，中间价微跌至近一个月新低。交易员表示，国际美元整体偏强，推低离岸CNH价格，并拖累在岸人民币汇价；而央行向证券市场施流动性援助的承诺，亦令人民币贬值预期升温。

--离岸人民币：摩根士丹利五年期宝岛债定价利率微调至4.02%--消息

两位消息人士周一指出，摩根士丹利五年期宝岛债定价利率自4.0%略上调至4.02%，发行额度维持5亿元人民币不变。

--离岸人民币：纽西兰恒天然10年宝岛债以4.50%定价--消息

两位消息人士周一表示，纽西兰乳品业者FONTERRA(恒天然) 10年期宝岛债以4.50%定价，与询价利率一致。共募得8亿元人民币。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡收升2.4%，蓝筹股护盘拉抬股指但中小盘个股普跌

中国股市沪综指周一震荡收升2.4%，尾盘出现连续拉升。分析师指出，虽然监管层周末连续出台护盘托底的重磅利好促大盘高开，但主力资金入场购买蓝筹继而拉抬股指的传统做法可能没有对症下药，因此出现仅有大盘蓝筹上涨而中小个股普跌的情况。在市场结构没有改变且救市方法或存问题的情况下，短期底部尚不明朗，预计大盘继续维持弱势震荡格局。

--中国证券：在应对A股极端情况方面，中国有很多政策储备--人民日报评论

中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，中国证券金融公司将大幅增资扩股，注册资本由240亿元增至1,000亿元人民币，扩股后还将多渠道筹集资金，用于扩大业务规模，维护资本市场稳定。

--《焦点》救市大招令A股蓝筹暴涨，政策能否护稳大盘仍待考验

继周末中国监管层连番出重拳救市后，人民日报周一发表评论文章，促使A股市场重新回归理性轨道，已成为当前市场发展的迫切任务，在应对A股市场极端情况方面，中国有很多政策储备，完全有能力促使市场摆脱一时之“危”。

--券商观点：中国股市场内外融资预计约3.3万亿，银行理财占半数--华泰

中国华泰证券最新研报指出，中国股市场内场外融资的总体规模预计在3.3万亿左右，悲观情况下可能为3.5-3.7万亿，其中银行理财资金总额估计在1.6万亿左右，占股市融资规模的半壁江山。

--中港个股：万科称拟在100亿元额度内回购公司A股，回购价不高于13.7元

中国最大房地产公司之一的万科企业股份有限公司周一公告称，拟在100亿元人民币额度内回购公司A股。

--中国证券：中央汇金称买入ETF并将继续操作，更多公募基金支持稳市