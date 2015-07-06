欧洲个股：戴姆勒称奔驰品牌汽车6月交货量增19.3%，中欧销售强劲

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透法兰克福7月6日 - 奔驰(平治/宾士/Mercedes-Benz)品牌轿车6月交货量大增19.3%，因新款C-Class汽车需求强劲，中国及欧洲交货量都呈现两位数增长，这协助戴姆勒 上半年汽车销售创历来最佳。
奔驰汽车6月交货量达169,616辆，主要拜欧洲交货量增加14%、中国交货量大增38.5%之赐；并且美国销售成长5.8%。
该公司在一份声明稿中指出，上半年轿车交货量成长14.7%至898,425辆，因新款C-Class需求强劲，该系列汽车销量成长58.7%，CLA系列汽车交货量则是成长25.5%。(完) (编译 张明钧; 审校 王兴亚)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。