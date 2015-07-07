台湾已公布经济指标--2015/7/7

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 工业生产(y/y) 5月 -3.18% +1.33% r 7/23 -- 季调失业率 5月 3.75% 3.75% 7/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 -0.73% -0.82% r 7/7 -0.7% *外汇存底(亿美元) 6月底 4,214.11 4,189.58 8/5 -- 商品出口(y/y) 5月 -3.8% -11.7% 7/7 -6.0% 商品进口(y/y) 5月 -5.4% -22.1% 7/7 -16.32% M2货币总计数(y/y) 5月 +6.81% +6.53% 7/24 -- 外销订单(y/y) 5月 -5.9% -4.0% 7/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第一季 +220 +191.1 r 8/20 -- 国际收支(亿美元) 第一季 +38.1 +18.2 8/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第二季 +3.37% +3.47% -- -- (Q1统计值) (Q4统计值) 重贴现率(%) 6月25日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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