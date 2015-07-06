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市场报道 | 2015年 7月 6日 星期一 17:01 BJT

全球贵金属：7月2日SPDR黄金和iShares白银持仓均减少

路透7月6日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量较周三减少0.25%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓亦减少0.04%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 22,815,951.2 7月2日 22,873,469.3 7月1日 -57,518.1 -0.25%

iShares 325,205,230.0 7月2日 325,342,636.7 7月1日 -137,406.7 -0.04%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 白云; 审校 杜明霞)

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