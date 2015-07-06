表格：沪港通活跃股一览--7月6日

路透香港7月6日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 233.88 86.70 买入成交金额 49.32 32.19 卖出成交金额 184.56 54.51 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 387,867,529 2,696,274,470 3,084,141,999 2 贵州茅台 158,317,817 1,129,481,614 1,287,799,431 3 工商银行 130,335,394 1,121,149,804 1,251,485,198 4 招商银行 120,094,662 903,165,634 1,023,260,296 5 中国中车 234,689,837 515,307,484 749,997,321 6 中国银行 167,199,711 532,098,391 699,298,102 7 海通证券 75,028,931 617,505,940 692,534,871 8 中信证券 130,875,916 561,249,506 692,125,422 9 兴业银行 99,807,387 572,672,658 672,480,045 10 上汽集团 82,254,050 568,917,163 651,171,213 =========================================================================== = 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 香港交易所 22,217,580 411,831,216 434,048,796 2 农业银行 54,619,180 248,862,140 303,481,320 3 中国中车 121,796,950 147,751,846 269,548,796 4 金山软件 73,081,050 168,597,350 241,678,400 5 中国银行 18,857,670 203,654,680 222,512,350 6 腾讯控股 53,182,530 166,931,380 220,113,910 7 国美电器 124,891,890 92,092,070 216,983,960 8 建设银行 22,155,850 176,948,340 199,104,190 9 复星国际 112,935,580 79,286,460 192,222,040 10 华润置地 1,637,300 176,611,000 178,248,300 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)