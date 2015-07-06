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亚洲 | 2015年 7月 6日 星期一 17:52 BJT

表格：沪港通活跃股一览--7月6日

路透香港7月6日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             233.88                      86.70
 买入成交金额                    49.32                      32.19
 卖出成交金额                   184.56                      54.51
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安      387,867,529  2,696,274,470   3,084,141,999
 2                   贵州茅台      158,317,817  1,129,481,614   1,287,799,431
 3                   工商银行      130,335,394  1,121,149,804   1,251,485,198
 4                   招商银行      120,094,662    903,165,634   1,023,260,296
 5                   中国中车      234,689,837    515,307,484     749,997,321
 6                   中国银行      167,199,711    532,098,391     699,298,102
 7                   海通证券       75,028,931    617,505,940     692,534,871
 8                   中信证券      130,875,916    561,249,506     692,125,422
 9                   兴业银行       99,807,387    572,672,658     672,480,045
 10                  上汽集团       82,254,050    568,917,163     651,171,213
    
    
  ===========================================================================
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 香港交易所       22,217,580    411,831,216     434,048,796
 2                 农业银行         54,619,180    248,862,140     303,481,320
 3                 中国中车        121,796,950    147,751,846     269,548,796
 4                 金山软件         73,081,050    168,597,350     241,678,400
 5                 中国银行         18,857,670    203,654,680     222,512,350
 6                 腾讯控股         53,182,530    166,931,380     220,113,910
 7                 国美电器        124,891,890     92,092,070     216,983,960
 8                 建设银行         22,155,850    176,948,340     199,104,190
 9                 复星国际        112,935,580     79,286,460     192,222,040
 10                华润置地          1,637,300    176,611,000     178,248,300
    （完）
    
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 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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