路透基点：禹州地产重返市场，寻求7亿港元贷款--TRLPC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港7月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行和簿记行永隆银行已为中国房地产开发商禹州地产股份有限公司启动7亿港元(9,000万美元)三年期贷款。
以较伦敦香港银行同业拆息(Hibor)加码570个基点的利率及2.65年的贷款平均年限计算，承贷1亿港元或更多的银行可获得综合收益654个基点，以及牵头行头衔，前端费为222个基点；承贷5,000-9,900万港元的银行可获得综合收益645个基点，以及主办行头衔，前端费为198个基点。
贷款资金用于再融资及运营资金。回覆截止日期为7月27日。
禹州地产在2013年5月签署了1.02亿美元三年期贷款额度。汇丰银行为牵头行。这笔贷款的利率较Hibor加码575个基点。
禹州地产总部位于福建厦门，2014年毛利为28.44亿人民币(3.66亿美元)。(完) (编译 汪红英；审校 艾茂林)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。